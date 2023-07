FeC valora el nombramiento del alcalde de Ferrol como Senador

Ferrol en Común a través de un comunicado afirma que el martes 25 «hemos conocido la noticia de que Jose Manuel Rey Varela, el recientemente elegido alcalde de Ferrol, compatibilizará su cargo en la ciudad con el de Senador en Madrid»

Desde Ferrol en Común «consideramos que el sistema parlamentario actual merece una profunda revisión, pues la cámara baja a día de hoy tiene un papel más simbólico que real en el sistema legislativo del estado y por tanto, nuestra opinión sobre el nombramiento de José Manuel Rey Varela se ve lastrada por dicha reforma»

«No vamos a entrar a valorar la decisión interna de otro partido político pero sí la forma de designación autonómica sin ningún tipo de mandato democrático popular, una cuestión que no concuerda con nuestros postulados políticos y que motiva una vez más la profunda reforma precisa de la que hablamos en el párrafo anterior»

«En cualquier caso, deseamos que esta etapa que abre el actual alcalde de Ferrol no descuide los intereses de los ferrolanos y que no suponga su ausencia en nuestra ciudad por ocuparse de otros asuntos que no sean los locales, cuestión para la que fue elegido, pues nuestra ciudad precisa de un compromiso político fuerte y a tiempo completo»