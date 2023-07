O BNG de Ferrol afea a Rey Varela que «comparta Ferrol cos intereses do PP en Madrid»

Iván Rivas, portavoz municipal do BNG en Ferrol, manifestou este mércores 26 en relación coa designación de Rey Varela como Senador que «Ferrol precisa dun alcalde a tempo completo que non teña que repartir o seu tempo e adicación a Ferrol e coa defensa dos intereses do Partido Popular en Madrid»

Asi mesmo Iván Rivas considera que «a nosa cidade precisa un alcalde sen conflitos de intereses, sen ataduras e sen dependencias». «Un alcalde ao servizo exclusivamente de Ferrol e tendo en conta o comportamento dos senadores do Partido Popular no pasado, votando en contra dos intereses desta cidade en numerosas ocasións, é unha moi mala noticia que o alcalde de Ferrol, Rey Varela, se someta e o faga de maneira voluntaria à disciplina e aos intereses dos seu partido en Madrid, o cal impedirá que poida enfrontar coas mans libres moitos dos graves problemas que ten esta cidade»