O Maratón das Festas do Carmen xa ten os seus gañadores de 2023

Xosé Ferreiro

Esta fin de semana disputouse na pista de Santa María de As Pontes o tradicional Maratón das Festas do Carmen, organizado por O Esteo.

Na categoría feminina viviuse a final máis igualada, pois Tapicería San Martín igualou 2-2 a Carmelitas de pena máxima no último segundo, e na quenda de penaltis gañaron por 2-1.

A final de veteráns viviu un duelo entre Café Bar Venus e A Cepa e pese a que A Cepa comezou adiantandose os de La Galaxia acabaron gañando por un contundente 5-1.

Xa na final senior non houbo color e o Nuevo Minuetto impúxose a Pastelería A Confianza por 4-0.

O cadro rosado contaba con Hélder, ex O Parrulo e recente fichaxe do Jaén, campión de Copa e subcampión de Liga, dous ex do Burela de Primeira coma Edu e Iago Míguez, Raúl do Betis B, ou Cokito do O Esteo.

Ao remate do evento entregaron os trofeos e diversos premios Valentín González, Ana Pena e Elena López.