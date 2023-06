Más de 15 bandas y agrupaciones cierran el cartel del Festival de Ortigueira

Las formaciones encargadas de llenar de música y alegría las calles de Ortigueira ponen la guinda a una programación que volverá a convertir a Ortigueira en la capital de la cultura celta durante 8 días.

Apenas quedan dos semanas para el pistoletazo de salida de una nueva edición del que será el 45 aniversario del Festival más importante de España en lo que a música tradicional celta se refiere.

La dirección acaba de confirmar las agrupaciones que acudirán a protagonizar el Festival en la calle, que como siempre estará protagonizado por formaciones de origen gallego, si bien este año nuestros vecinos asturianos estarán muy bien representados tanto en las calles como en el escenario Estrella Galicia, pues serán siete las formaciones vecinas que actuarán entre el próximo 9 y 16 de julio en el Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira.

Entre las bandas que se anunciaron para cerrar el cartel de esta edición se encuentran la Banda de Gaitas do Ortegal, Banda de Gaitas Ladrido, Asociación Cultural Troula do Ortegal, Airiños de Fene, Banda de Gaitas Abelladeira, Asociación Cultural Saiñas de Xove, Grupo Folklórico Trebeyu, Banda de Gaitas La Laguna del Torollu, Asociación Cultural Son D ́Aquí, Airiños do Eume, Bandina La Garrapiella, Charanga Alxibeira, Fol do Raxal, No Cómbaro y Os Netos do Escribano.

La organización ultima preparativos para la cita más importante en el panorama festivo de la villa Ortegana, de hecho acaban de anunciarse las restricciones de tráfico, que por cuestiones de seguridad, tendrán lugar entre los días 6 y 17 de julio antes del comienzo del Festival y durarán hasta el día siguiente a la finalización del mismo.

Además, mañana sábado tendrá lugar en el teatro de Beneficencia a las 20:00 h la presentación del libro y documental “Berpiztu” de Kepa Junkera, donde se repasa su vida y trayectoria artística.

El documental incluye imágenes de archivo nunca antes vistas sobre el músico, compositor y productor vasco, así como testimonios de artistas que han colaborado con él como Ara Malikian, Estrella Morente, Pedro Guerra, Pablo Milanés, Dulce Pontes, Santiago Auserón, Uxía o Budiño.

También tendrá lugar la inauguración de la exposición “Berpiztu, la expo” de los fotógrafos Sindo Novoa y Sonia Navas, que se podrá visitar durante el Festival.

