Os “Bolechas Deportistas” comezan a súa xira de verán viaxando no tempo

Os Bolechas comezan a súa xira de verán “Os Bolechas Deportistas xogan no tempo”. É a segunda edición desta

iniciativa, durante a cal visitarán quince concellos galegos co principal obxectivo de fomentar o uso da lingua galega no deporte e os hábitos de vida saudables entre os máis cativos. A xira arranca o 23 de xuño no concello de Ribeira, ás 12.00 horas, na Avenida do Malecón.

O secretario Xeral de Política Lingüística, Valentín García Gómez, foi o encargado de presentar este xoves 22 o inicio da xira de verán dos Bolechas no Pazo de San Roque, remarcando a importancia desta iniciativa xa que “Os Bolechas son un referente positivo para os cativos na promoción e o uso da lingua e cultura galegas, así como unha forma de dinamizar o ocio en galego”, sinalou. Esta iniciativa enmárcase dentro do FalaRedes, un programa de dinamización lingüística da Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia.

Os Bolechas viaxarán por toda a xeografía galega coas súas aventuras para ensinar as vantaxes de practicar deporte e levar unha vida activa. Nesta nova odisea, os irmáns viaxan nunha caravana itinerante co seu avó, quen está moi contento por esta excursión cos seus netos. Para non aburrirse e pasalo ben, Braulio decide construír unha máquina coa que practicarán os deportes do pasado, presente e futuro.

A través dun teatro de monicreques e outras actividades complementarias a pé de rúa como sorteos de libros, a iniciativa pretende espallar a sabedoría e as ganas de pasalo ben que acompañan a familia, así como fomentar o uso da lingua galega no ámbito deportivo. Os Bolechas Deportistas contribúen a fomentar o idioma galego e a importancia de exercitarse entre as nenas e nenos para levar unha vida activa.

Unha caravana e quince concellos

Cun total de quince actuacións, o concello de Ribeira será a primeira parada da familia o 23 de xuño, seguido de Chantada, Barreiros, Campo Lameiro, Vilanova de Arousa, Castro Caldelas, Boqueixón, O Pereiro de Aguiar, Quiroga, Frades, Mondariz, Ares, Baiona e Bande. A derradeira excursión dos Bolechas será o sábado 5 de agosto, no municipio ourensán da Pobra de Trives. Na web osbolechasdeportistas.com poderán consultar toda a información e datas das actuacións.

Ademais de consultar o calendario da xira, na web os cativos poderán descargar unha unidade didáctica sobre deporte, ficheiros para colorear, pasatempos como encrucillados e sopas de letras; así como dous test de avaliación, un máis doado e outro difícil, para poñer a proba os seus coñecemento sobre deporte. Tras pasar o exame, os que o desexen, poderán descargar un diploma que acredita a súa condición de deportistas avanzados.

Os Bolechas para aprender e divertirse

Desde que comezaron a publicarse no ano 2000, Os Bolechas convertéronse nun auténtico fenómeno. Con máis de 600 títulos publicados e máis de 1.800.000 exemplares distribuídos, teñen unha verdadeira lexión de seguidores entre os máis pequenos, que seguen con paixón as súas aventuras, ben sexa a través dos seus libros, da televisión, nas propostas escénicas ou nas saídas á rúa.

Este seguimento masivo e continuo durante máis de 22 anos permitiu a toda unha xeración de galegas e galegos achegarse á cultura e á literatura en lingua galega desde os primeiros anos de vida, posto que os Bolechas usan sempre o galego na súa versión orixinal, o que supuxo un importante papel na promoción e difusión do

idioma.

Tanto é así que moitos nenos teñen na casa, e sobre todo no colexio, o seu primeiro e máis intenso contacto co galego a través das súas aventuras, todas elas cun destacado contido didáctico e pedagóxico, que contribúe á formación dos escolares de educación infantil e de primaria de Galicia mediante o pracer e o divertimento.