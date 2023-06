As Pontes presenta la IX edición del NorthWest Triman, único triatlón de larga distancia de Galicia

Cerca de 700 triatletas se darán cita este domingo, 25 de junio, en el lago de As Pontes, en la IX edición del Northwest Triman, el único triatlon de larga distancia de Galicia que, y al igual que en las ediciones anteriores, contará una prueba de media distancia e incorpora cómo novedad una prueba de acuatlon para menores.

Este martes, durante la presentación de la prueba en la que estuvieron presentes miembros de la organización y patrocinadores, Elena López, concejala de Turismo mostró la satisfacción que para el Ayuntamiento de As Pontes supone contar, una año más con esta prueba, “una fecha consolidada en el calendario del municipio y repercute de manera muy positiva en la economía de nuestra localidad, en el sector hostelero y comercial, pero también en el campo social, contribuyendo a la proyección de As Pontes y situándonos en el mapa del turismo deportivo no solo autonómico sino también nacional”; Elena López también le agradeció a los organizadores “el esfuerzo que requiere poner en marcha un evento de estas características, así como la Federación Gallega de Triatlon su apuesta por nuestra villa como a las empresas patrocinadoras su colaboración ya que sin todas ellas esta prueba no sería posible”.

Por su parte, Ricardo Rey, integrante de la organización de la prueba agradeció al Ayuntamiento “la oportunidad de organizar el único triatlón de larga distancia de Galicia, en el que participarán cerca de 700 deportistas procedentes de toda España y Portugal, de los calles una veintena son de As Pontes, en un momento en el que grandes pruebas, de gran tradición y consolidas en el calendario nacional tuvieron que quedar atrás”.

Rey hizo también hincapié en que “en esta ocasión se formula una prueba muy abierta, con muchos nombres propios en ambos distancia, tanto en la categoría femenina cómo masculina, con una previsión meteorológica favorable que puede ayudar a quién trate de batir el tiempo récord de la prueba”.

Este año, como novedad, el NorthWest Triman incluye una nueva competición, un acuatlon de promoción de menores que tiene cómo objetivo, en palabras de la organización “ofrecerle a los menores la posibilidad de sentir lo que sienten los triatletas que participan en el NorthWest Triman y promocionar la práctica deportiva entre la chavalada». En esta prueba, en la que están inscritos más de 100 niños y niñas, participarán deportistas de las categorías prebenjamín, benjamín, alevín e infantil, nacidos entre 2017 y 2010.

La prueba comenzará a las 16:30 horas y los deportistas más nuevos tendrán que nadar 50 metros y correr 500 metros mientras que los atletas de las categorías superiores tomará la salida a las 16:45 horas para enfrentarse la un circuito de natación de 100 metros y, a continuación, correr un kilómetro.

En esta presentación también estuvieron presentes Óscar Salado Seijas, director territorial de A Coruña de Abanca; Alejandro Pérez, director postventa de Audi Arrojo, María Troncoso Calvo, gestora de comunicación de Coca Cola y Sara Lendoiro en nombre de Gadisa; patrocinadores de esta prueba deportiva, que destacaron el trabajo de la organización de una prueba que ya es referente en España, agradeciendo su compromiso con el deporte de primero nivel y también con la salud.

También asistió a esta presentación Javier Campos Peña, presidente de la Federación Gallega de Triatlón, que mostró su satisfacción por el éxito de la prueba, agradeciendo al Ayuntamiento de As Pontes su implicación con la misma y poniendo en valor la importancia de promocionar el deporte entre la juventud con la organización del acuatlon de promoción para menores. Finalmente, Elena López «agradeció la colaboración de todas las personas que de alguna manera colaboran en esta prueba, Policía Local, Protección Civil, clubes deportivos y voluntarios y voluntarias, deseando mucha suerte a todos los deportistas que participarán en la prueba e invitando al vecindario al público asistente a vivir y compartir la emoción por el esfuerzo de los atletas”.

Por su parte, desde la organización aprovecharon la ocasión para agradecer al vecindario de As Pontes su comprensión y paciencia, “ante una prueba de larga duración, que incluye un circuito de bicicleta cerrado al tráfico con los inconvenientes que puede suponer para la movilidad del vecindario”

La prueba, que dará comienzo a las 09:00 horas, arrancará en las aguas del Lago de As Pontes, con un sector de natación de 3,8 km de distancia, en un circuito de 1,9 km, con salida y llegada en la playa, al que los deportistas tendrán que dar dos vueltas. La salida para los atletas que compitan en media distancia comenzará 15 minutos antes y solo tendrán que dar una vuelta en el sector de natación. Continuará con el sector de ciclismo. Un circuito de algo más de 44 kilómetros en el que tendrán que completar cuatro vueltas (dos en el caso de la media distancia) para hacer un total de 180 kilómetros que llevará a los atletas por los ayuntamientos de As Pontes, Xermade y Vilalba.

Por último, el sector de carrera, con los 42 kilómetros de la maratón que transcurrirán por las calles de la villa de As Pontes , en un recorrido que dará cuatro vueltas al mismo circuito (dos en el caso de la media distancia).