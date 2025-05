El Concello de Ferrol presenta el primer plan de movilidad urbana de la ciudad

Ferrol contará en próximas fechas con el primer plan de movilidad urbana, tras ser aprobado este lunes en la junta de gobierno local, tal y como reconocía en rueda de prensa el alcalde José Manuel Rey Varela.

En este plan la ciudad contará con nuevas sendas verdes “sendo unha das leccións que aprendimos coa pandemia”, afirmaba el regidor, donde se ganará más espacio para los peatones, con el objetivo de llegar a 30 kilómetros en 2030, el doble de los que se empezó en este mandato.

El fomento de carril bici también irá en aumento de aquí al 2030 “presentando un proxecto global”, donde Ferrol contará con el doble de kilómetros desde que empezó este mandato y que empezaron a ver la luz con la primera fase de ‘Abrir Ferrol ao mar’, siendo el objetivo final que todos los barrios estén conectados entre sí para evitar que las bicicletas o patinetes tengan que alternarse entre carriles bici y carreteras como sucede actualmente, algo interesante “dende o punto de vista deportivo, saudable e de mobilidade.”

La ciudad también contará con más aparcamientos, algunos de los cuales ya han sido anunciados en Ferrol Vello o Caranza, con el objetivo de incrementar hasta en un 31% las plazas públicas y gratuitas hasta 2030.

Respecto al punto más controvertido, el de la zona de bajas emisiones, José Manuel Rey Varela afirmaba que Ferrol cumple con todos los parámetros de la Unión Europea y de la Organización Mundial de la Salud, con un estudio técnico que ya está redactado. En la actualidad, el 70% de vehículos de la ciudad cumplen con esta normativa, mientras que el 30% restante tendrán la autorización para entrar en sus barrios, independientemente de la etiqueta de su vehículo.

En el aspecto del ferrocarril, el regidor recordaba que este martes irá a Madrid acompañado de los portavoces municipales del PSOE, BNG y FeC para mantener una reunión con el director general de Ferrocarriles, además de con los grupos parlamentarios de PP, PSOE, BNG y Sumar para lograr el apoyo por unanimidad de la ciudad se pueda trasladar a Madrid y, con ello, intentar conseguir que las licitaciones de las obras de mejora para el tren Ferrol-A Coruña puedan hacerse en este mismo año.

El gobierno municipal detalla el proceso de elaboración del PMUS

En anteriores gobiernos se habían presentado varios estudios de movilidad y planes redactados, pero nunca llegaron a entrar en vigor “por falta de consenso e diálogo entre os partidos”, recordaba en regidor, recordando el anterior intento por parte del gobierno socialista de Ángel Mato, presentado en junio de 2022 “que pretendía pechar perimetralmente ao tráfico o barrio de A Magdalena e impor tasas por entrar en coche ao centro da cidade, ademáis da eliminación de 490 plazas de aparcamento” dando al resto de grupos municipales tan solo tres días para presentar alegaciones “e non aceptaron ningunha” y, debido a esto, no se llegó a aprobar en el pleno municipal al no lograr el gobierno socialista en minoría en aquel entonces el apoyo de FeC, BNG o PP.

En esta ocasión, el gobierno municipal de José Manuel Rey Varela presentó su propuesta a los grupos el 26 de febrero, dándoles a los grupos políticos dos meses para realizar alegaciones, como así hicieron el BNG, FeC y PSOE, como también se convocaron dos meas de movilidad y veinte días en exposición pública, recibiendo un total 106 alegaciones presentadas por los colegios de Esteiro, Compañía de María, Belén, Lestonnac, Valle Inclán, Laxe, Pazos y San Xoán; las asociaciones vecinales de Valón, Ensanche y O Lago, además de dos particulares.

El gobierno municipal aceptó 74 de estas 106 alegaciones, un 74% del total, especificando que del BNG se aceptaron el 69,5% de las presentadas, el 44,5% de FeC y el 35% del PSOE. Para el alcalde la movilidad en la ciudad “debe ser unha prioridade para toda a corporación e debe ir moito máis alá das diferencias partidistas” y este PMUS es el “punto de encontro de versións diferentes, escoitamos a todo o mundo e chegamos a equilibrios.”