Ana Isabel Ares Pernas recibiu no CIMIX unha homenaxe institucional como Muller do Ano de Narón 2025

A alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, presidiu este sábado o acto institucional programado con motivo do 8M, Día Internacional da Muller, e no que se nomeou oficialmente a Ana Isabel Ares Pernas como Muller do Ano de Narón 2025.

A convocatoria, á que tamén asistiron a concelleira de Igualdade, María Lorenzo, entre outros representantes da corporación local, e familiares e amizades da homenaxeada, desenvolveuse nas instalacións do Centro de Interpretación dos Muíños Industriais de Xuvia (CIMIX).

A rexedora local deu a benvida ás persoas asistentes ao acto, para a continuación ler o acordo plenario do pasado mes de febreiro no que se acordou por unanimidade da corporación local o nomeamento da Muller do Ano de Narón 2025. Unha distinción que cada ano se realiza no Consistorio a unha ou varias mulleres co fin de destacar a súa traxectoria persoal e/ou profesional.

Nesta ocasión, Ana Isabel Ares, licenciada en Ciencias Químicas pola USC e actual vicerreitora do Campus de Ferrol (UDC) e doutora pola UDC (Programa en Ciencia e Tecnoloxía de Polímeros), chegou ao muíño co fin de ver a proxección dun vídeo e á súa chegada veu como a agardarban e a recibían cun aplauso integrantes da corporación local, familiares, entre eles o seu home, o fillo e os pais, e algunas das súas amizades. A medida que avanzaba o acto destacábase o seu currículo, como profesora titular da universidade no departamento de Física e Ciencias da Terra, docente no grao en Enxeñería en Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto e en diferentes mestrados universitarios, así como coordinadora do grupo de Innovación docente Responsabilidade Social nas Enerxías (RSE)…

Así mesmo, aludiuse os recoñecementos e premios de innovación docente que Ares recibiu, especialmente polos seus proxectos de aprendizaxe e servizo, e a concesión á súa persoa do certificado de excelencia Docentia nos anos 2017 e 2022. “Por todo este currículo, que a converte nun referente nun mundo como é o da ciencia e das carreiras tecnolóxicas, proponse ao Concello Pleno nomear a Ana Isabel Ares Pernas como Muller do Ano de Narón 2025”, leu a alcaldesa, felicitando á homenaxeada ante todos os presentes.

Unha vez rematada a lectura, a concelleira de Igualdade, María Lorenzo, entregoulle un ramo de flores e unhas entradas para asistir a un espectáculo do Pazo da Cultura, e a alcaldesa unha réplica da escultura “Anduriña”, do autor luso Manuel Patinha, Fillo Adoptivo de Narón. Con moita emoción tras recibir a dintinción, Ares, que leva máis de dúas décadas vivindo n acidade, recoñeceu que o acto “foi toda unha sorpresa”. “Que no teu concello recoñezan o teu traballo é unha emoción moi grande e ademais, sempre o digo, creo que son moi afortunada porque teño o mellor traballo do mundo porque sempre me gustou a ensinanza e a investigación”. A homenaxeada destacou “o marabilloso traballo realizado dende o Concello para poder ter conmigo hoxe a familiares, amizades e compañeiras e compañeiros de traballo, a moitos dos referentes na miña vida, como miña nai, ama de casa e unha persoa moi intelixente que por circunstancias da vida non puido estudar, e meu pai, unha persoa que traballou tamén moito para que meu irmán e eu puidésemos estudar”.

A edil de Igualdade destacou “a paixón e convicción nos teus proxectos, sempre dende unha visión feminista na procura da igualdade no mundo académico e científico” e tamén tivo unhas palabras neste 8M para “as nais e pais que antes creron nai gualdade de oportunidades para as mulleres”.

Finalmente, trala proxección dun vídeo conmemorativo do Día da Muller, a alcaldesa retomou a palabra e recalcou que o de hoxe é “un recoñecemento moi merecido a unha veciña de Narón, cunha dilatada traxectoria profesional e sempre disposta a colaborar con este Concello cando así o solicitamos”. “Eres unha digna merecedora desta distinción, que cada ano damos a mulleres por méritos máis que contrastados, polo que agardamos que o día de hoxe quede sempre no teu recordo, ao igual que quedará marcado como parte importante da historia desta cidade”, subliñou Ferreiro.

A alcaldesa agradeceu tamén a participación neste acto de integrantes da Agrupación Cultural Musical Sementeira, que amenizaron o acto celebrado no CIMIX.