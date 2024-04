Victoria del colista sobre un Racing poco resolutivo —Villarreal B-Racing (1-0)

Carlox Román

HOMENAJE A LAS PEÑAS

Me permito iniciar la crónica de este sábado que tiene que comenzarse necesariamente en torno a las Peñas verdes, a los hinchas racinguistas, a esas que aglutinan a la adicta afición en torno al Racing, y que lo hacen a sangre y fuego, manteniendo el espiritu racinguista en ese apoyo al primer equipo ferrolano, arrimando el hombre, estimulando con su presencia en los desplazamientos o en el propio Estadio de La Malata manteniendo vivo, muy vivo, en todo momento, el grito de»»Racing-Racing»·», porque saben y lo repiten que el Racing de Ferrol es un pionero de primera fila en la historia del fútbol español… cabría recordar, solamente, que ya en el 1939, el Racing fuefinalista de la Copa de España y aunque escribir sobre el Racing, me supone una gran pasión, digo por tanto que sin duda es una especie de institución en nuestro fútbol y un estandarte del futbol gallego. Por eso y por mucho más, me alegro y felicito a todas esas Peñas verdes, cada vez en aumento, que en todo momento, sienten y viven con intensidad los derroteros del Club, que lo desean ver con clase, con dignidad, con sello propio.

Y repito, aprovecho esta crónica para enviar mi felicitación a todas esas ya magnificas Peñas Verdes… «» Baamonde, Morandeira, Marea Verde, San Juan, Sueño Verde, El palo del gallinero, D´Tapas….»» y algunas que uno recuerde y que ignoro si existen, como eran, entre otras, los Forofos, Peña Rubalcava, O´Toldo, Bambú Club… animándoles a entonar el viejo himno del Racing, con letra de los recordados buenos ferrolanos, Francisco. Sarachaga y el P. Javier Méndez, «»¡Alavi-Alava—Alavi-alava- Racing-Racing..ra-ra-ra–«» «»Adelante fogosos diablillos/ decidios la meta a alcanzar/ que Ferrol racinguista os alienta/ con su histórico grito triunfal»«

INTENSIDAD DEL VILLARREAL

El encuentro de la tarde de este sábado del Racing contra el colista… posiblemente no solamente para nuestros hinchas, sino para el buen aficionados, sería en principio un pan comido… pero ya desde el primer momento hemos podido ver a las claras al conjunto amarillo con una mayor intensidad y generando mayor peligro para la puerta bien defendida por este excelente meta llamado Cantero, que tuvo muchas y buenas paradas, dado como digo la presión asfixiante de jugadores de la talla de Ontiveros, Fores, Novoa… que una y otra vez, de forma incómoda, desajustaban al club racinguista, a pesar del buen hacer, sobre todo, de Jon García, un auténtico muro defensivo.

LA VICTORIA DEL COLISTA

Y creemos que fue muy merecida la victoria del colista, a pesar de que Racing en en la segunda parte parecia que salia a darlas todas y de hecho, ya de entrada, la crecida de los verdes era sobresaliente, con buenas intervenciones de Ike y de Álvaro que a pesar de querer posiblemente no era su día y no acertaría en ningún momento. Y ya a los 75´ en un pase largo, adelantado de Forés a Ontiveros, éste marcaría el gol de la victoria, a pesar del esfuerzo de Cantero por evitarlo. A partir de ahí, fue todo un dejar correr la pelota, en un continuo ver de jugar en corto por los jugadores verdes, poco resolutivos e imprecisos en sus intervenciones.

La alegría que este sábado se podrian haber llevado todos los buenos forofos e hinchas del Racing…habrá que dejarla para mejor ocasión, que estamos seguros llegará muy pronto, y que la rebosante afición incondicional, disfrutará de ello.

Ficha técnica

Villarreal B.-Iker Álvarez; Altimira, Lekovic, Pablo Íñiguez, Tasende; Hugo Novoa (Rodrigo Alonso, 78´) (Pascual, 73´), Pau Navarro, Carlo, Carlos Romero; Álex Forés (Collado, 87´) y Javier Ontiveros (Requena, 87´).

Racing de Ferrol.– Cantero; Sergio Cubero, Jon García, David Castro, Moi Delgado; Jesús Bernal, Fran Manzanara (Sabin Merino, 82´); Nico Serrano, Iker Losada, Héber Pena (Álex López, 57´); Álvaro Giménez.

Goles.- 1-0, Alex Forés (75´).

Árbitro.-Luis Milla Alvéndiz del comité andaluz. Mostró tarjeta amarilla a Jon García del Racing, y a Dani Tasende y Altimira del Villarreal B.

