Iván Rumbo y Gallego valoran el partido de O Parrulo Ferrol ante Wanapix Sala 10

O Parrulo Ferrol empieza su segunda vuelta jugando de nuevo delante de su afición y lo hace recibiendo a un rival directo, el Wanapix Sala 10, en la 16ª jornada de la Segunda División que se disputará este sábado, a las 19:00 horas, en el Pabellón de A Malata.

En la víspera del partido comparecían en rueda de prensa el jugador Iván Rumbo y el entrenador Gallego, en un evento celebrado en Biquiños Doces, establecimiento patrocinador de O Parrulo Ferrol y su Escuela de Fútbol Sala.

Iván Rumbo era preguntado por la última incorporación al equipo, la del pívot Lucas Francini, un jugador al que conocía en su etapa del Servigroup Peñíscola. Es un “muy buen chaval que se va a adaptar rápido, extrovertido y buena persona”, por lo que se alegraba de su llegada y esperaba que se adaptase rápidamente.

En relación al partido de este sábado ante Wanapix Sala 10 los ferrolanos lo afrontan “con muchas ganas, intentamos trabajar lo mejor posible y nos viene un rival muy duro”. Sobre la pista “tienen un juego muy definido” y los ferrolanos tienen ganas de “arreglar la derrota de la semana pasada y fue un toque de atención ya que no podemos perder puntos en casa”, esperando poder sacar estos nuevos que estarán en juego.

La derrota de la semana pasada ha servido “de toque de atención, para estar concentrados toda la semana”. Los entrenamientos “han sido muy buenos y afrontamos este partido con muchas ganas.”

Gallego: “El Wanapix Sala 10 es un equipo muy duro con mucha experiencia”

El entrenador de O Parrulo Ferrol, Gallego, reconocía que en el inicio de semana hubo que “sentarse y analizar” lo sucedido el pasado sábado ante Inagroup El Ejido “y entendimos donde estuvieron las claves que nos llevaron a perder, reconociendo que también el otro equipo ha sido mejor y nosotros tenemos que saber que esto no puede volver a suceder.”

La competición no para “y no puedes estar mirando para atrás”, por lo que los ferrolanos ya están concentrados en el partido ante Wanapix Sala 10 “que va a ser muy duro, ante un gran equipo con mucha experiencia, que lleva muchos años juntos y un entrenador que también lleva años con ellos”, además de venir de una derrota “y está demostrado que si no estás al cien por cien en la liga puedes perder.”

El entrenador hablaba de la última incorporación al equipo, el pívot Lucas Francini, el cual llegó este jueves a la ciudad “de un viaje largo y lleva un mes parado, se incorporó el mismo día a los entrenamientos y hoy ya hizo un poco más con nosotros”, afirmando que estaba “bien físicamente, se cuida y no se deja ir”, aunque “aún le hace falta una adaptación al equipo”.

Espera que pueda aportar “goles y experiencia ahí arriba”, que se sumará a dos jugadores jóvenes como Keita y Álex Moñino, siendo un jugador que conoce bien de su etapa en el Servigroup Peñíscola.

Tras los cambios en el equipo en este mercado invernal “hay que adaptar lo antes posible a Hélder y a Lucas”, como también deseaba la recuperación de Adri “para que pueda ayudarnos de nuevo en la pista