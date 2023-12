Mal día para Noya en el IRONMAN 70.3 Taupo

Esta madrugada se ha disputado una nueva edición del IRONMAN 70.3 de Taupo, donde los triatletas Kyle Smith y Hannah Berry se alzaron con la victoria.

La jornada estuvo marcada por el inesperado abandono de Javier Gómez Noya que era uno de los favoritos para llevarse la victoria.

Kyle Smith consiguió la victoria en la categoría masculina con un tiempo final de 3:44:30, seguido de cerca por Jack Moody y Kurt McDonald.

Top 5 Masculino

Kyle Smith (NZL) – 3:44:30

Jack Moody (NZL) – 3:45:19

Kurt McDonald (AUS) – 3:45:21

Braden Currie (NZL) – 3:47:41

Ben Hamilton (NZL) – 3:48:24

En la competición femenina, Hannah Berry se impuso con autoridad, marcando un tiempo de 4:14:59, superando a Lotte Wilms y Rebecca Clarke.

Top 5 Femenino

Hannah Berry (NZL) – 4:14:59

Lotte Wilms (NED) – 4:20:30

Rebecca Clarke (NZL) – 4:21:46

Hannah Knighton (NZL) – 4:32:55

Deborah Fuller (NZL) – 4:35:46

La retirada de Noya

Sin embargo, la noticia del día fue la retirada de Gómez Noya, quien había comenzado liderando la prueba.

Tras un excelente desempeño en la natación, el triatleta gallego enfrentó dificultades en el segmento ciclista, incluyendo una sanción por drafting y un pinchazo, que finalmente lo llevaron a abandonar la competición.

Noya comentaba en sus redes sociales “El día empezó bien en el 70.3 de Taupo. Buena natación, tomando el mando desde los 200m y saliendo primero del agua»

«Desde el principio nos fuimos en bici un grupo de 3, liderado por gran Kyle Smith, generando vatios suficientes para alumbrar Taupo por la noche»

«Era la situación de carrera perfecta para mí. Pero en el km 55, después de un punto de giro me sacaron tarjeta azul por drafting. De lo cual no puedo estar más en desacuerdo, pero eso no sirve de nada»

«Por primera vez en mi carrera serví los 5min de penalización. Al volver a montar, la verdad es que ya no tenía la cabeza en la carrera, simplemente quería llegar a la T2, correr y terminar el día»

«Pero para hacer la jornada un poco peor, pocos kms después pinché la rueda de delante y ahí ya sí que “cerré el chiringuito” y para casa»

«Felicidades a Kyle por la victoria, siendo el más fuerte del día, Jack Moody por la remontada a pie y Kurt McDonald por estar siempre delante y conseguir el tercer puesto. Vendrán días mejores»