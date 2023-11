El Racing…continúa en la buena racha. Nueva victoria en esta ocasión sobre el Mirandés (1-2)

Era de prever, aunque no las tenía todas consigo el Racing de Ferrol al enfrentarse a un goleador Mirandés en el campo de Anduva, en la tarde de este sábado. Un encuentro en el que con dos goles a favor en la primera parte, obra de Heber Pena y de Josep Señé daban muestra de que con los “diablillos verdes”, aunque lucieron equipamiento blanco y plateado, no se juega. Y ,os que jugaron fueron los componentes del Racing acompañados en Miranda de Ebro por unos doscientos aficionados que con el fin de animar a su “equipo del alma” no tuvieron reparos en desplazarse a la provincia de Burgos. ¡Valió la pena tras seis horas de viaje! Decía algún aficionado.

Un primer tiempo con dos goles racinguistas

Un primer tiempo en el que si en un principio los mirandeses dominaron y pusieron a prueba a Cantero, poco a poco los de Cristóbal Parralo fueron afianzándose en el terreno de juego y así en el minuto 26 Héber Pena logra subir el 0-1 al marcador tras un buen rechace de Iker Losada y poco después fue Josep Señé en el minuto 31 los ferrolanos pasaban al 0-2., dos goles confrontados por el Var, cuyos miembros indicaron al murciano.

Y podría haberse llegado al 0-3 en el minuto 33 por otro gol del Racing, en esta ocasión de Chaira, al señalar el árbitro un fuera de juego de Gabriel Martínez.

En el minuto 39 pisa el terreno de juego Fran Manzanara ante una lesión de David Castro. Y pasados los primeros 45 minutos se podría calificar un buen juego del Racing, ofensivo y a la vez defensivo con claros intentos del Mirandés por rebajar el resultado .

Un Mirandés a por todas en la segunda parte

Llegada la segunda parte el Mirandés salió a por todas y justo a los tres minutos Javi Martón logra el gol de los mirandeses, apareciendo en el marcador el 1-2, que se mantendría hasta el final del encuentro.

Un gol que supuso una elevación en la moral del equipo de Alessio Lisci, intensificando las llegadas a la portería de Cantero , pero ahí apareció una férrea defensa y poco pudieron hacer los mirandeses.

En el minuto 22 de la segunda parte Parralo decide cambios en el equipo y así entran en el campo Sabín Merino, Nacho Sánchez y Álex López, pasando al banquillo Héber Pena, Iker Losada y Álvaro Giménez.

Y susto en el minuto 76 cuando el árbitro señala penalti por falta en el área de Fran Manzanara. Penalti con disparo de Álvaro Sanz que se fue al cielo.

Total, insistencia del Mirandés por logar el empate, y defensa numantina del Racing por evitarlo llegandose así al final del encuentro

Se jugó la 15 jornada de esta segunda división y el Racing logra situarse en la parte alta con 26 puntos demostrando que es el equipo mas sorprendente en esta temporada, tras su ascenso.

Ficha Técnica

Mirandés.-Ramón Juan; Rubén Sánchez, Pablo Ramón, Sergio Barcia (Barbu, 90´), Jonathan Gómez (Diego Moreno, 95´); Alberto Reina, Pablo Tomeo; Gabriel Martínez (Durdov, 82´), Álvaro Sanz, Chaira y Carlos Martín (Martón, 46´)

Racing de Ferrol.-Cantero; Sergio Cubero, Enrique Clemente, David Castro (Fran Manzanara, 39´), Moi Delgado; Jesús Bernal, Josep Señé; Carlos Vicente (Brais Martínez, 85), Iker Losada (Álex López, 67´), Héber Pena (Nacho Sánchez, 67´) y Álvaro Giménez (Sabin Merino,67´)

Goles.-0-1, Héber Pena (26´); 0-2, (31´): Señé; 1-2, Javi Martón (48´)

Árbitro.-Rafael Sánchez López ( Del comité murciano). Mostró tarjetas amarillas a Pablo Ramón del Mirandés y a Moi Delgado del Racing.

Estadio.-Anduva, con asistencia de 2.951 espectadores, 200 de ellos racinguistas.

LO QUE DICE LA PRENSA

Marca

El Racing de Ferrol asalta el templo de Anduva

45 años después, los gallegos ganan al Mirandés en feudo rojillo.

El Correo. com

El Mirandés dice adiós a la racha positiva, víctima de sus errores

Ve frenada su dinámica tras conceder demasiado a un Ferrol que se aprovechó de dos fallos de los rojillos para marcar y de un penalti marrado por Álvaro Sanz para llevarse los tres puntos

El Diario de Burgos

El Mirandés cede ante el Racing de Ferrol

La escuadra rojilla no ha podido lograr un resultado positivo ante un rival que ha marcado dos goles en la primera mitad y que posteriormente ha sabido contener los ataques locales. Álvaro Sanz ha fallado un penalti en el minuto 77.

Burgosdeporte.com

1-2 El Mirandés rompe su buena racha ante el Ferrol

Los rojillos no estuvieron bien en la primera parte y pudieron equilibrar el partido en la segunda mitad en la que Alvaro Sanz falló un penalti.

Diario Vasco

Una gran primera parte permite al Racing Ferrol superar al Mirandés a domicilio.