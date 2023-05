Ola ferrol.-De elecciones y políticos, Azorín y Miguel Brotóns, y noticias de Marina

Carlos Barcón, periodista de vocación y pintor

DE ELECCIONES….

Estamos de elecciones municipales. Completamente absorbidos en la campaña. Al parecer los candidatos han adoptado tales metamorfosis en su denominado afán proselitista, que uno, la verdad, no sabe ya por quién votar… aunque todos en general nos prometen de todo y para todos.. y es tanto lo que se ofrece que nos lleva a pensar en aquél «prometer y no dar a los tontos hace alegrar.» .

Así que habrá que apuntar con letra grande y clara estas promesas y recordárselo al gobierno de turno, en cada momento que sea preciso, aunque para uno y algún vecino más, viendo nuestro paisaje urbano, nuestro tema urbanístico, tan amplio y cuestionado, el como están nuestras desdichadas calles, nuestro desorganizado tráfico, nuestros muchos antes locales comerciales ahora cerrados… y sobre todo el encantador espectáculo de los agentes municipales multando coches mal aparcados., que suelen ser muchos, porque desde hace tiempo se viene hablando de la llamada peatonalización en el centro de Ferrol, barrio de la Magdalena, para más detalles, sin pensar que el centro es o debería ser, un barrio vivo, donde se habita, se compra y se pasea por el mismo.

Peatonalizar, va siempre unido con un amplio plan de aparcamiento, recordando que en la etapa 1963/1974, el abogado, agente de Aduanas y Profesor, Rogelio Cenalmor Ramos,(1921—1990), con 43, años, siendo alcalde de la ciudad, seria el impulsor del primer parking público de Galicia, a través de una concesión a la empresa Rodolfo Lama, con remodelación de la Plaza de Armas…

Por lo tanto, la peatonalización supone una supresión de plazas de aparcamiento en superficie, por lo que es sabido y en eso se debe estar, que lo inmediato es la creación de nuevos aparcamientos, tanto en superficie como subterráneos, y así ha empezado nuestro Puerto, que ofrecerá aparcamiento, no solamente por ser puerta de entrada a la Ciudad, sino por el gran atractivo que cada vez vá tomando y para el que, ya en el año 2.ooo, un conocido concejal de Urbanismo, prometia que «Ferrol tendría su Club Náutico Municipal«….

POLÍTICOS MUNICIPALES

Y como a todo quisque le empiezan a llegar a su domicilio las cartas de los distintos Partidos, solicitando su voto y lista de los candidatos a futuros concejales, me sopla un viejo amigo, con cierto sentido del humor y de vuelta de todo «que quienes no valen para la política quieren a todo trance entrar en ella y por otra parte, quienes SI valen para la política no quieren entrar en ella por causas mil», pero, sobre todo, porque desconfían muchas veces del personalismo dictatorial que ejercen los mandamases y pelotas de turno de los partidos sobre sus compañeros de filas, por lo que nos encontramos, según mi amigo, con que quienes «están» son los que no sirven y quienes sirven se quedan fuera.

Por ello, me dice este viejo amigo, que habrá que votar a aquellos que podemos ver y conocer de su buen hacer, en distintas facetas de su vida en relación con la ciudad para evitar que nuestra administración municipal no esté en manos de incapaces y oportunistas, lo que supondrá una falta de imaginación, ideas, creatividad y realismo.

Metidos de lleno en estas elecciones, votemos a aquellos vecinos que, capacitadas para la gestión pública, sin compromiso alguno, decidan ejercer un cierto servicio público, a favor de la Ciudad y recomendar al que no sirve para la política que se quede en casa y al que sí, que se entre en la política para servir a la causa común, pues de esta manera saldrá ganando la causa pública.

MÚSICA PARA AZORÍN

Y de promesas a realidades. Y me entero que el significado Catedrático, compositor y profesor de Música, alicantino, pero vecino de la ciudad, Vicepresidente de la Sociedad Artística Ferrolana ( SAF) , Miguel Brotóns, tomaría parte estos días atrás de la celebración del 150 aniversario del insigne escritor y periodista alicantino, de la generación del 98, José Martínez Ruíz, más conocido como AZORIN, acto celebrado en la Casa Museo de Azorin en Monóvar, interpretando, para soprano y piano, «Vivir es ver volver», obra de encargo de José Payá Bernabé (1957-2021) director que fue de la citada Casa Azorin.

Miguel Brotóns, evoca líricamente, a modo de reflexiones sonoras, la tierra, vida y obra del escritor, así como la constante filosófica del universo literario azoriniano «Vivir es ver volver», un personaje que cabría recordar como defensor de la cultura gallega, Diputado en 1914 por Ponteareas/Pontevedra y Académico de Honor de la Real Academia de las Letras de Galicia. Obra musical compuesta y estructurada en forma de lied fantasía para soprano y piano, en la que el compositor, evoca líricamente, a modo de reflexiones sonoras, la tierra, vida y obra del escritor, así como la constante filosófica del universo literario azoriniano «Vivir es ver volver», un personaje que cabría recordar como defensor de la cultura gallega, Diputado en 1914 por Ponteareas/Pontevedra y Académico de Honor de la

NOTICIAS DE MARINA

Y los días 1 y 2 del próximo mes de junio, se celebrará en nuestra ciudad, el Día de las Fuerzas Armadas, y en este sentido el dia primero, a las 8 de la tarde, en el Auditorio Municipal de Ferrol, habrá un concierto a cargo de la Unidad de Música del Tercio del Norte, y ya el día 2, también a las ocho de la tarde, acto solemne de Arriado de Bandera en la Plaza de Galicia.

Y por reciente disposición, ha sido ascendido a Contralmirante, el Capitán de Navío Manuel Alvargonzález Méndez, perteneciente a la Promoción 390 de la Escuela Naval Militar-. Y la Residencia de Estudiantes Tte. Gral. Barroso, con sede en Santiago, y que dirige el Coronel de Intendencia de la Armada Santiago Avanzini González-LLanos, ha convocado 35 plazas en régimen de internado para el Curso 2023/2024.

El Ministerio de Defensa y la Universidad de La Coruña, han firmado un Convenio, a través del Arsenal Militar de Ferrol para intercambio de experiencias y personal en los campos de la docencia, la investigación y la cultura en general y, en particular, en el ámbito de la Gestión del Dato y la inteligencia Artificial.

La Armada busca la excelencia en su organización, para convertirla en referente dentro de la administración española y está comprometida con los retos y tendencias actuales, en particular con la transformación digital de acuerdo con el modelo de organización establecido en el documento Visión Armada 4.o.

El MUSEO NAVAL de Ferrol, ofrecerá a partir del próximo día 19 de junio, la Exposición del Patrimonio Pictórico de la Sociedad Artística Ferrolana (S.A.F.) , con obra, de entre otros, Tomás Barros, Leyra Dominguez, SIRO, Maria Manuela, Anselmo Lamela, Barcón, Manuel carballeira, Pedro rascado, Corin Cervera, JM Kaydeda, Pathina, Rafa Estrada, Marcelino González, Loly Fernandez, Pilar Alves, Francisco Criado, Maralla, etc.