La AVV A Madalena celebra este jueves su «Festa de Nadal»con canciones y pregón de Ramón Loureiro

La Asociación de vecinos «A Madalena» del barrio centro de Ferrol continúa con actividades culturales. Este jueves, día 18, a las 19.00 horas en el Casino Ferrolano ofrece una «Fiesta de Navidad» en la que el pregonero será el académico y periodista Ramón Loureiro y se cuenta con las actuaciones de los coros de la Universidad Senior y Diapasón dirigidos por Juan Brage.

El coro Senior de la Universidad

Tras unos años de inactividad, con una trayectoria destacada en eventos académicos y encuentros nacionales, el Coro de la Asociación de Alumnos y Exalumnos Senior de la UDC del Campus de Ferrol ,vuelve a retomar su actividad en mayo del año pasado ( 2024 ) .

Con un repertorio variado, el Coro promete emocionar al público con su energía y armonía. Actuaciones a destacar este año, la participación en el IV Encuentro de Coros del programa de Mayores de la Universidad de Oviedo celebrado el 25 de Abril y también el día 15 del pasado mes de noviembre organizaron el primer Encuentro de Coros Universitarios Senior de Galicia celebrado en el Campus de Ferrol.

El coro «Diapasón»

El Coro Diapasón debuta en el 2011 y desde entonces efectúa conciertos por toda la provincia de A Coruña y otros lugares de Galicia, en los que va mostrando un repertorio que combina música popular y académica, pero toda ella bajo el denominador común de estar creada por compositores nacidos principalmente en el siglo XX.

Un año después también comienza a actuar fuera de Galicia ofreciendo conciertos en Gijón, Valladolid, Sevilla, Vitoria, Almendralejo (Badajoz), Trujillo (Cáceres), Torrelavega (Cantabria), Puebla de Sanabria, Benavente (Zamora), Arenas de Cabrales (Asturias), Feito y Jaca (Huesca), Vila do Conde, Guimaraes, Porto y Lisboa(Portugal), y en Toulouse (Francia).

Otro aspecto importante a destacar del coro Diapasón es la organización de conciertos y certámenes corales en la ciudad de Ferrol, en los que además de actuar el propio coro, ofrece al público ferrolano actuaciones de otras agrupaciones corales de gran nivel tanto en el panorama nacional como internacional. Destacar la presencia en el Ciclo Coral Internacional de Música Sagrada que se celebra en Ferrol y que organiza en la actualidad Diapasón, grupos como: Los Sabandeños, Escolanía del Escorial, Gemma Choir (Hungría), Coro Laudate (Lisboa), Coro de Cámara Alonso Lobo (Cuenca), etc.

OBRADOIRO DE NADAL

El viernes, día 19, la AVV organiza en su local de la calle Galiano 26 un «Obradoiro de Nadal» dirigido por Ana Urko para la realización de un adorno navideño y degustación de dulces de Nadal.

Se inicia a las 17.30 horas, finalizando a las 19.30 h.

La asistencia es gratuita. Los interesados pueden hacer reserva llamando al teléfono 678466120