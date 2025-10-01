El Consorcio de Bomberos dota los parques coruñeses de As Pontes y Arzúa con dos camiones autoescala

El Consorcio de Bomberos ha dotado a los parques coruñeses de As Pontes y Arzúa con dos camiones autoescala y completa así el equipamiento en todas as comarcas. Los vehículos cuentan con escaleras hidráulicas de 32 metros para rescates y operaciones en altura.

Según traslada la Diputación de A Coruña, el presidente del ente provincial, Valentín González Formoso; el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes de la Xunta, Diego Calvo; el director xeral de Emerxencias, Santiago Villanueva; y el gerente del Consorcio, José Luis Barca, han participado este miércoles en el acto de entrega de los mismos. Ha sido en la sede del Consorcio Provincial Contraincendios y Salvamento en Carballo.

Con esta adquisición, añade, todas las comarcas de la provincia de A Coruña en las que intervienen los bomberos del Consorcio cuentan con un vehículo de rescate en altura. Esto supone «un hito en la cobertura del territorio y en la capacidad de respuesta ante emergencias», apunta la Diputación coruñesa.

La compra de estos dos vehículos, concreta, supuso una inversión de 330.000 euros, que se suma al personal previsto para el ejercicio 2025-2026, con un incremento de 50 efectivos y la aplicación de mejoras salariales para los bomberos.