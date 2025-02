Psoe Ferrol solicita que se clarifique a situación da Sociedade Mixta de Turismo

O grupo socialista de Ferrol solicita «un informe xurídico para clarificar a situación na que se atopa a Sociedade Mixta de Turismo, que leva máis dun ano sen persoal». Os socialistas «cuestionan a xestión que se esta a facer neste eido e reclaman que se estude a opción de contratar dende o Concello o servizo das oficinas de turismo, tamén sen contrato dende hai un ano»

«A Sociedade Mixta de Turismo leva dende mediados de xaneiro de 2024 sen xerente e, polo tanto, sen persoal ningún para xestionar todo o relativo á promoción turística da cidade». «Entre as súas tarefas, atópase a da atención das oficinas de turismo, que quedaban sen contrato o 30 de decembro de 2023». Como denuncia o grupo socialista, neste ano longo sen sociedade mixta, «o que se nos resposta dende o Goberno do PP é que é a concelleira de Turismo a que se autoerixiu como xerente deste organismo, actuando como xuíz e parte en todos os procesos e actuacións promovidas dende a sociedade».

A concelleira socialista Eva Martínez Montero, a este respecto, subliñou que «mesmo na comisión deste martes, a responsable da área chegou a dicir que ela está asumindo as tarefas de xerente, incluindo trámites como os de valorar ás empresas na contratación dos servizos e actividades que se levan a cabo».

«Por iso, coa intención de clarexar a situación e dirimir as competencias que ten o equipo de goberno nun organismo como é a Sociedade Mixta de Turismo, o grupo municipal socialista vén de presentar por rexistro un escrito, no que solicita precisamente que se resposte a unha serie de cuestións, como qué competencias ten unha concelleira nesta sociedade e cal é situación legal deste organismo».

«Ten pasado máis dun ano, dende outubro de 2023 no que se decidiu cesar á súa xerente, no que só nos din dende o goberno de Rey Varela que están estudando o que facer», lembrou Martínez, para a que «isto amosa non só a incapacidade do grupo de goberno, senón o pouco que lles importa o sector turístico como un dos motores que nós si pensamos que pode, e debe, mover a economía local».

Por outra banda, e á vista de que non se ten avanzado co futuro da sociedade, a edila socialista plantexou a posibilidade de estudar a viabilidade da contratación do servizo das oficinas de turismo dende a área de Turismo municipal, posto que «a concelleira dixo na comisión que non van facer nada ata que decidan que facer coa sociedade» e pode utilizarse para estes fins a partida que se pasa do propio Concello á sociedade que é, xunto coa subvención da Deputación, a que sustenta ao organismo de carácter mixto. «Este servizo debe prestarse con garantías e, por tanto, cun contrato», afirmou a concelleira.