«Mi nuevo destino en Madrid es un reto profesional que afronto con ilusión» Eva Martínez

“Es un reto profesional que afronto con ilusión, pero que no me aparta del otro que es seguir trabajando para mi ciudad, Ferrol”.

Tal y como adelantábamos estos días la edil socialista ferrolana Eva Martínez Montero, había renunciado la pasada semana a la dedicación parcial en el Concello. Este martes la edil se incorporará a la Secretaría de Estado de Migraciones dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a cuyo frente está la gallega Pilar Cancela, y dónde desempeñará la coordinación de comunicación y prensa de este departamento.

Desde Galicia Ártabra nos pusimos en contacto con Martínez Montero quien nos ofreció una entrevista «a vuela pluma».

¿Cómo afronta este nuevo reto?

Eva Martínez: «Afronto el reto con ilusión y entusiasmo. Se trata de una oportunidad laboral única, ya que al fin y al cabo yo soy periodista y voy a encargarme de la coordinación de comunicación y prensa en la Secretaría de Estado dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Además, para mi es muy importante el hecho de que se trata de un trabajo que podré compatibilizar con mi otro objetivo que es seguir trabajando como edil para mi ciudad, para Ferrol».

¿No tiene miedo de que pueda hablarse de puertas giratorias?

Eva Martínez: «Para nada. Hay que tener en cuenta que voy a desempeñar un trabajo para el cual me he formado, soy licenciada en periodismo y voy a trabajar de lo que he estudiado.

Además, cualquier persona de esta profesión conoce lo complicado que es obtener oportunidades laborales si vienes del mundo de la política.

En definitiva, es una oportunidad laboral relacionada con mi profesión, no voy a ocupar un puesto para el que no me haya formado por lo que creo que para nada se puede hablar de puertas giratorias«.

¿Recientemente se criticó en algunos sectores el hecho de que Rey Varela se fuese a Madrid y continuase cómo Alcalde de Ferrol? ¿Es un caso parecido al suyo?

Eva Martínez: «Me alegra muchísimo que me hagan esa pregunta y sobre todo me sorprende que me comparen con el Alcalde de Ferrol. El Alcalde o Alcaldesa de una ciudad es el máximo responsable de la misma, con una serie de cargas de gestión e institucionales,

responsabilidades que ni yo ni ningún concejal o concejala de la oposición tenemos.

Creo que cuando una está en el gobierno debe tener una dedicación exclusiva, y por supuesto el Alcalde sin ningún tipo de dudas. Sin embargo, en la oposición esto no es así. El propio concello establece que las dedicaciones de los miembros de la oposición son del 75 %, esto quiere decir que la institución considera que ningún miembro de la oposición debe dedicar todo su tiempo al concello. Esto es algo sobre lo que podríamos debatir y yo también cuestiono, pero es así. Mi grupo político tiene 3 de esas dedicaciones parciales, una de las cuales la tenía yo.

¿Va a ser capaz de compaginar Madrid con Ferrol?

Eva Martínez: «Voy a tener un trabajo como el que tienen otros de mis compañeros, con una diferencia, yo voy a sacrificarme a ir varios días a Madrid y estar a caballo entre Madrid y Ferrol. Acepté este trabajo porque es mi profesión, es una oportunidad laboral muy importante, y como le comentaba anteriormente en esta profesión es complicado conseguir oportunidades laborales en la empresa privada estando en política.

Lo importante de este puesto es que me permite pasar la mitad de la semana en mi ciudad y seguir dedicando parte de mi tiempo a trabajar por y para Ferrol».

Cuando le comentó la decisión a sus compañeros de grupo, ¿Se sintió arropada?

Eva Martínez: «Al igual que en cualquier trabajo y en cualquier profesión una tiene siempre más feeling con unos compañeros que con otros, pero creo que todos se han alegrado por la decisión que he tomado. Al igual que yo me alegro por cualquiera de ellos cuando les surge una oportunidad».

Y ahí queda la corta y rápida entrevista. Ahora el lector o lectora que valore las contestaciones. Pero sobre todo siempre es bueno desear éxito a la persona que toma una decisión, en este caso a Eva Martínez, edil del grupo socialista, y nueva componente de «Só Elas».