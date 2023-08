Ángel Mato acusa al nuevo gobierno local de «vilipendiar y difamar»

«El respeto institucional al nuevo gobierno, vinculado a los tres primeros meses de mandato, no pueden servir de excusa o justificación para vilipendiar y difamar a los miembros del anterior gobierno municipal, especialmente se están hablando del trabajo realizado durante los pasados cuatro años». Así se manifestó el portavoz socialista y anterior alcalde, Ángel Mato, que anunció que el Grupo Municipal del PSOE presentará este mismo lunes un escrito en el registro municipal para solicitar «el informe jurídico en el que aparezca recogida la ilegalidad de la obra de la calle Iglesia a la que hace referencia el alcalde del PP»; en la nota de prensa que publicita la página web del Ayuntamiento de Ferrol con fecha 31 de julio de 2023.

Según aseguró Mato, en una nota que envía el grupo municipal socialista «Rey Varela está mintiendo», ya que, como subrayó, ningún expediente puede llegar a la fase de adjudicación si no cuenta con todos los informes técnicos y jurídicos favorables. «No solo pone en

entredicho el buen hacer del funcionariado municipal, sino que utiliza la página web municipal como ssi fuera la del Partido Popular»,

afirmó el portavoz socialista, que calificó como «inaceptable»; esta actitud y manifestaciones de los actuales responsables del gobierno municipal.

Para el ex regidor, señala el comunicado «en este escaso tiempo de gobierno y trabajo de Rey Varela está quedando evidenciado que no tiene ese modelo de ciudad del que tanto hablaba, ni ese compromiso con Ferrol tan aireado antes de las elecciones». «Si quiere tener una mejor opinión de la calle Iglesia, Rey Varela puede fijarse en la Gran Vía de Madrid, ahora que va a viajar a la capital todas las semanas, que además de no tener espacios para aparcar, cuenta con aceras amplias para el paseo; y, aun así, sigue siendo la calle más comercial de España» aseveró Ángel Mato.