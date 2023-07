El Concello de Ferrol muestra su apoyo al certamen hípico Equiocio

El concejal de Deportes, Ricardo Aldrey, ha asistido este martes 18 de julio al acto de firma de patrocinio entre Gadis y el concurso hípico Equiocio, que este año tendrá lugar del 3 al 6 de agosto en el campo de As Cabazas en Covas y en el que se prevé una participación similar a la del año pasado, cuando se registró la asistencia de 300 jinetes y amazonas.

El evento, que ha comenzado su andadura en el año 1992 y es considerado una de las pruebas deportivas más importantes de la ciudad, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Ferrol. El edil, ha destacado la evolución de este certamen,“sabendo combinar á perfección a competición coas actividades paralelas e a concienciación social”, de modo que “un ano máis, As Cabazas converterase no centro da competición, pero tamén no centro da atracción do público pola oferta cultura e de ocio que se nos presenta”.